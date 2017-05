Neuer Direktor: Pläne für Nationalpark

Johannes Ehrenfeldner ist seit knapp zwei Monaten Direktor im Nationalpark Neusiedler See - Seewinkel. Der 46-Jährige hat große Pläne für den Nationalpark, er denkt etwa über eine Erweiterung nach.

Seit 1. April kümmert sich Johannes Ehrenfeldner um Graugänse, Großtrappen, Ziesel, Löffelenten und Zwergschwertlilien. Sein Arbeitsrevier umfasst den Schilfgürtel, Salzlacken, Feuchtwiesen und Hutweiden. Obwohl Ehrenfeldner erst seit ein paar Wochen im Nationalpark Neusiedler See - Seewinkel tätig ist, ist er im Burgenland schon gut angekommen: „Ich bin voller Elan und Energie und das macht mir eine Riesenfreude. Es ist eine große Herausforderung, aber ich bin wirklich mit Feuereifer dabei.“

Johannes Ehrenfeldner ist gelernter Zimmermann und stammt aus Bad Aussee. Er studierte im zweiten Bildungsweg Forstwirtschaft. Einige Jahre war er im Ministerium für Land- und Forstwirtschaft für Österreichs Nationalparke zuständig. Als Direktor im Nationapark Neusiedler See - Seewinkel folgte er Kurt Kirchberger nach - mehr dazu in Abschied vom „Vater des Nationalparks“. „Es sind ziemlich große Fußstapfen, die er mir hinterlassen hat und das ist natürlich ein Prozess, dass man da hineinwächst“, so Ehrenfeldner.

Natur und Mensch in Einklang bringen

Sein wichtigstes Ziel ist es, Natur und Menschen zusammenzubringen. Weiters soll die Fläche des Nationalparks erweitert und das Nationalparkgesetz überarbeitet werden - mehr dazu in Neuer Direktor für Nationalpark Neusiedler See. Sein Büro im Verwaltungsgebäude ist noch ein bisschen kahl, aber die meiste Zeit ist der 46-jährige Forstwirt sowieso unterwegs. Johannes Ehrenfeldner lebt mittlerweile auch in Apetlon und fühlt sich wohl. Er sei dort mit offenen Armen aufgenommen worden.

