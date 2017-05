Schulen setzen auf Sicherheit

Unter dem Motto „Gemeinsam.sicher in deiner Schule“ hat das Innenministerium bundesweit Schulklassen eingeladen, Projekte zum Thema Sicherheit umzusetzen. Bei einer feierlichen Abschlussveranstaltung wurden nun in der NMS Siegendorf die Siegerprojekte gekürt.

Der sichere Schulweg, Gefahren durch das Internet oder Gewalt- und Suchtmittelprävention an der Schule - damit haben sich die Schüler bei diesem Projekt beschäftigt. Gefragt waren die besten Ideen zum Thema Sicherheit. Die Gewinner sind Klassen der Volksschule Mönchhof, der Neuen Mittelschule Siegendorf und der Polytechnischen Schule Oberwart. Sie werden das Burgenland beim Bundesbewerb vertreten. Der Bundessieger wird am 26. Juni in Wien gekürt.

In Praxis umsetzen

Auf das Thema Sicherheit könne man nie früh genug aufmerksam machen, sagte Landespolizeidirektor Martin Huber bei der Preisverleihung: „Das Thema Sicherheit ist ein Thema, das nicht nur die Polizei etwas angeht, sondern auch die Erwachsenen und vor allem die Kinder.“ Landesschulratspräsident Heinz Josef Zitz hob die gute Zusammenarbeit zwischen der Polizei und den Schulen im Burgenland hervor. Nun sei es wichtig, dass die Projekte auch umgesetzt werden. „Man sollte nicht nur darüber reden, man muss es auch umsetzen“, so Zitz.

