Toronto: Auslandsburgenländer geehrt

Im Rahmen der Jubiläumsveranstaltung „40 Jahre Burgenländer Club“ in Toronto wurden verdienten Persönlichkeiten Ehrenzeichen verliehen. Überreicht wurden diese von einer Delegation rund um Landeshauptmann Hans Niessl (SPÖ).

Seit Freitag besucht die Delegation der Landesregierung - an der Spitze Landeshauptmann Niessl, Landesrätin Astrid Eisenkopf (SPÖ) sowie Landesrat Alexander Petschnig (FPÖ) - Burgenländerinnen und Burgenländer, die nach Kanada oder in die USA ausgewandert sind - mehr dazu in Delegation reist nach Amerika.

In Toronto nutzte die Delegation die Gelegenheit der Feier „40 Jahre Burgenländer Club“ und zeichnete Menschen aus, die sich besonders um das Bestehenbleiben der Heimatverbundenheit der Ausgewanderten und ihrer Nachfahren kümmert. „Für die Auslandsburgenländer ist das Burgenland die alte Heimat. Und die Wurzeln in der alten Heimat prägen das Zusammensein. Wir sprechen über das Burgenland und es kommen viele Auslandsburgenländer im Sommer in das Burgenland“, so Niessl. Darüber hinaus gebe es auch Gespräche mit dem Handelsdelegierten und dem Botschafter, wie man die Verbindungen zwischen dem Burgenland und Toronto, aber auch Chicago und New York noch verbessern und ausbauen könne.

Burgenländer als Botschafter

„Die Auslandsösterreicher sind ein wichtiges Element in den zwischenmenschlichen Beziehungen der Staaten. Die Burgenländer haben sich ihre Verbundenheit behalten und sind daher für uns als Botschaft auch sehr wichtig“, so Stefan Pehringer, österreichischer Botschafter in Kanada. Bei dem Fest gab es traditionelle burgenländische Mehlspeisen und viel burgenländische Musik.

Ende des 19. und Beginn des 20. Jahrhunderts setzte im Burgenland eine erste große Auswanderungswelle nach Amerika ein. Mehr als 60.000 Burgenländer haben sich in den heutigen USA niedergelassen. Ende 1970 lebten mindestens 100.000 Burgenländer und deren Nachkommen in Amerika.

1977, also vor 40 Jahren wurde der Verein „Burgenländer Club Toronto“ gegründet. Das wird das ganze Jahr über groß gefeiert, erzählte Gabriele Grof, Präsidentin des Clubs: „Dieses Jahr werden wir unser Picknick haben, mit Tanzen und Musik. Und im November haben wir unser Martini-Fest.“

Immer mit der Heimat verbunden

Josef Stipsits aus Stinatz erinnerte sich: „Ich bin am 10. Mai 1960 nach Kanada ausgewandert, eine Woche bevor ich 16 Jahre alt wurde. Ich bin immer Burgenländer, immer Stinatzer: Stinatz - Nummer eins, Nummer zwei Burgenland und Nummer drei Österreich.“ Eva Hergovich aus Kittsee sagte: „Oh, man bleibt immer verbunden mit der Heimat. Das ist einmal intensiver, einmal weniger intensiv. Aber im Allgemeinen ist man noch sehr verbunden.“

Kanada ist nach wie vor ein „Einwanderungsland“. Zuzug ist erwünscht und wird gezielt gesteuert. Im Vorjahr hat Kanada rund 300.000 Menschen aufgenommen.

