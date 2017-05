Winter: Mehr Gäste - mehr Nächtigungen

Die heurige Wintersaison hat den österreichischen Touristikern Höchstwerte beschert. 68,5 Millionen Nächtigungen wurden registriert. Auch das Burgenland hat in der Wintersaison bei den Nächtiungen und Gästen zugelegt.

Die vergangene Wintersaison dauerte von November bis April. Das größte Plus an Nächtigungen gab es in Oberösterreich. Im Burgenland wurden zwischen November und April mehr als 1.000.000 Nächtigungen verzeichnet. Das sind um 25.500 mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres und entspricht einem Plus von 2,6 Prozent.

Nicht nur bei den Nächtigungen gab es im Burgenland ein Plus. Auch die Zahl der Gäste, die im Burgenland Urlaub gemacht haben, ist in der Wintersaison 2016/2017 gestiegen. Rund 353.800 Urlauber waren im Burgenland zu Gast, um 3.500 mehr als in der Wintersaison davor. Österreichweit stieg die Zahl der Gäste um 2,8 Prozent auf 18,8 Millionen an. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer des Gastes pro Unterkunft betrug laut Statistik Austria 3,6 Nächte.

