Junger Mann rettet bei Brand Nachbarn

Bei einem Brand in Neudörfl (Bezirk Mattersburg) sind Sonntagabend drei Personen verletzt worden. Das Feuer brach in einer Wohnung aus. Die Bewohner wurden durch das Eingreifen des Nachbarns gerettet.

Der 20-jährige Sandro Pojer und seine Freundin waren gerade beim Kochen in ihrer Wohnung, als sie das Piepsen eines Rauchmelders hörten. Wie sich herausstellte, kam das Warnsignal aus dem Gang des Mehrparteienhauses Burgenlandhof in Neudörfl (Bezirk Mattersburg). Schon beim Öffnen der Wohnungstür drang der Rauch auch in die Wohnung des jungen Pärchens ein.

Junger Mann rettet Nachbarn aus Wohnung Sandro Pojer ist selbst freiwilliger Sanitäter. Der 20-Jährige hörte den Rauchmelder und half den Nachbarn aus dem Wohnhaus zu gelangen.

Sandro Pojer hörte seine Nachbarn aus dem oberen Stockwerk um Hilfe rufen. Der freiwillige Sanitäter wusste sofort, was zu tun war. Er drang trotz des dichten Rauches zu dem 88-jährigen Mann und der 82-jährigen Frau vor und half ihnen das Haus zu verlassen. Zufällig war ein Feuerwehrmann gerade zu Besuch in einer anderen Wohnung. Er führte sofort erste Löscharbeiten mit einem Handfeuerlöscher durch.

ORF

Brandursache wird ermittelt

Der Feuerwehrmann, der bei seinem Privatbesuch erste Löscharbeiten durchführte, und das ältere Ehepaar waren verletzt und wurden in das Krankenhaus Wiener Neustadt gebracht. Die Feuerwehren Neudörfl und Bad Sauerbrunn waren mit 45 Mitgliedern im Einsatz und löschten den Brand. Wieso das Feuer ausgebrochen ist, wird am Montag erhoben. Das Ergebnis der Brandermittlungen wird für Montagnachmittag erwartet.