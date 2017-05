Rieseninvestition in Nickelsdorf

In Nickelsdorf (Bezirk Neusiedl am See) entsteht um dreieinhalb Millionen Euro ein neuer Kindergarten und ein Turnsaal. Die Investitionen seien aufgrund der wachsenden Bevölkerung in der Grenzgemeinde dringend notwendig.

Die Bauarbeiten für den neuen Kindergarten in Nickelsdorf (Bezirk Neusiedl am See) und den neuen Turnsaal in der Volksschule, in dem auch Veranstaltungen abgehalten werden können, beginnen nach dem Sommer, so Bürgermeister Gerhard Zapfl (SPÖ): „Es entstehen im neuen Kindergarten drei Gruppen plus ein Bewegungsraum. Wir rechnen damit, dass die Bevölkerungsentwicklung so anhält. Das sagen alle Prognosen. Damit sind wir auch für die Zukunft gerüstet.“ Auch zwei Krippengruppen sollen im neuen Kindergarten Platz finden.

Franz Sattler Planung & Bau GmbH

Eröffnung September 2018 geplant

Die Kosten des Turnsaals betragen 1,1 Millionen Euro. Der neue Kindergarten kostet die Gemeinde 2,4 Millionen Euro. Bauträger ist die Oberwarter Siedlungsgenossenschaft. Kindergarten und Turnsaal sollen im September 2018 eröffnet werden.

Starker Zuzug und steigenden Geburtenrate

Die Gemeinde Nickelsdorf an der ungarisch-slowakischen Grenze wächst rasant. In den vergangenen zehn Jahren ist die Bevölkerungszahl der Gemeinde von 1.500 auf mehr als 1.800 gestiegen. Grund ist neben der steigenden Geburtenrate der Zuzug aus den Nachbarländern, wie Bürgermeister Gerhard Zapfl (SPÖ) erklärte: „Nickelsdorf ist quasi ein Vorort von Bratislava geworden. Es sind sehr viele slowakische Bürger bei uns und wir haben eine sehr gute Verkehrsanbindung - vom öffentlichen Verkehr bis zur Autobahn.“ Mit dem neuen Kindergarten ist man auf den prognostizierten Bevölkerungszuwachs vorbereitet.

