Workshops: Aus der Vergangenheit lernen

Das Friedensinstitut Schlaining bietet interessierten Schülern wieder Workshops im Zuge der „Holocaust History“-Projekte an. In dem fünfstündigen, interaktiven Workshop begegnen die Jugendlichen der Holocaust Thematik einmal anders.

Wäre der Holocaust heute möglich? Was ist der Nährboden für Gewalt, wie schnell wird jemand zum Mitläufer oder gar zum Täter? Unter anderem diesen Fragen wird in dem fünfstündigen, interaktiven Workshop nachgegangen. Angeleitet werden die Schülerinnen und Schüler dabei von der Expertin Daniela Ebenbauer. Sie hat selbst Vorfahren mit jüdischer Abstammung aber auch hochrangige Nazis in ihrer Familie. Vor diesem Hintergrund nimmt sie Schülerinnen und Schüler mit auf eine Zeitreise zu den gegensätzlichen Wurzeln ihrer Eltern und wird mit ihnen Fragen rund um den Holocaust diskutiert.

Respektvoller gemeinsamer Dialog

Schülerinnen und Schüler der siebten bis zur zehnten Schulstufe aller Schultypen können die Thematik des Holocausts mit dem gemeinsamen Erörtern von Fragen in respektvollem Dialog bearbeiten. Die Workshops werden auf der Friedensburg Schlaining oder direkt in den Schulen abgehalten. Die Schülerinnen und Schüler sollten im Unterricht den Zweiten Weltkrieg bereits behandelt haben und Kenntnisse der wichtigsten historischen Fakten über den Holocaust mitbringen. Bisher haben in Österreich an die 1.200 Schülerinnen und Schüler an diesem Workshop teilgenommen.

Anmeldungen nimmt das Österreichische Studienzentrum für Frieden und Konfliktforschung in Schlaining entgegen.

Info-Flyer:

Link: