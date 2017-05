Ärzte für Nova Rock gesucht

Das Nova Rock ist der größte Einsatz im Jahr, den die Mitarbeiter vom Roten Kreuz Burgenland zu bewältigen haben. Derzeit sucht man allerdings noch Ärzte, die das Team vor Ort unterstützen.

Das Nova Rock Festival in Nickelsdorf zählt pro Tag 50.000 Besucher und pro Tag sind 120 Sanitäterinnen und Sanitäter sowie acht Ärztinnen und Ärzte im Einsatz. Damit alle Festivaltage - von Dienstag bis Sonntag - optimal mit Teams vom Roten Kreuz besetzt sind, könnten es aber noch ein paar mehr sein, so Tobias Mindler vom Roten Kreuz Burgenland: „Die Grundversorgung ist soweit abgedeckt, aber dafür, dass wir den Dienstplan komfortabel gefüllt hätten, fehlt noch etwas. Wir reden von einzelnen Personen.“

Lädierte Knöchel und Hitzekollapse

Ärzte, die beim Nova Rock Dienst machen wollen, brauchen eine fertige Arztausbildung. Ein Notarztdiplom sei von Vorteil, aber nicht unbedingt notwendig, so Mindler. Zu tun haben die Mediziner und Sanitäter meist mit kleinen Blessuren, wie lädierten Knöcheln, Insektenstichen, Hitzekollapsen oder vergessenen Medikamenten - mehr dazu in Nova Rock: Harte Musik, leichte Blessuren und Nova Rock: Nur kleine Einsätze. Probleme bedingt durch Alkohol seien eher die Ausnahme, sagte Mindler: „Das Nova Rock ist von der Stimmung her ein Festival mit sehr gut gelaunten Fans und da ist es überhaupt nicht so schlimm, wie man das annehmen würde.“

Interessierte können sich an die Bezirksstelle Neusiedl am See wenden oder auf der Homepage des Roten Kreuzes informieren. „Wenn jemand Interesse hat, schicken wir dann weitere Informationen über das Organisatorische und die Bezahlung und so weiter. Wir würden uns freuen, wenn wir zwei bis drei Personen finden, die ärztlichen Dienst am Nova Rock absolvieren möchten.“ Das Nova Rock beginnt mit dem Anreisetag am Dienstag, dem 13. Juni, und dauert bis Sonntag, den 18. Juni.

