Delegation reist nach Amerika

Eine Delegation der Landesregierung wird in den kommenden Tagen ausgewanderte Burgenländerinnen und Burgenländer in Kanada und in den USA besuchen. Das hat schon seit 50 Jahren Tradition. Zuletzt fand ein Besuch 2012 statt.

Angeführt wird die Delegation der Landesregierung von Landeshauptmann Hans Niessl (SPÖ). Er wird begleitet von Natur- und Umweltschutzlandesrätin Astrid Eisenkopf (SPÖ), Wirtschafts- und Tourismuslandesrat Alexander Petschnig (FPÖ) und dem Präsidenten der burgenländischen Gemeinschaft, Walter Dujmovits.

Ende des 19. und Beginn des 20. Jahrhunderts setzte im Burgenland eine erste große Auswanderungswelle nach Amerika ein. Mehr als 60.000 Burgenländer haben sich in den heutigen USA niedergelassen. Ende 1970 lebten mindestens 100.000 Burgenländer und deren Nachkommen in Amerika.

Kontakte pflegen

Die Reise nach Amerika soll dazu dienen, den Kontakt zu den Auslandsburgenländerinnen und -burgenländern zu halten. Starten wird die Regierungsdelegation am Freitag in Toronto. Auf dem Programm stehen weitere Treffen in Chicago, Pennsylvania und New York. In Coplay (Pennsylvania) wird es eine Jubiläumsveranstaltung zu „100 Jahre Coplay Sängerbund“ geben. Im Osten des US-Bundestaates Pennsylvania - einem ehemaligen Industriegebiet - haben sich besonders viele Burgenländer niedergelassen, weil sie hier Arbeit in den Fabriken gefunden haben.

Ehrenzeichen für gute Beziehungen

Rund 66.000 Burgenländerinnen und Burgenländer sind Ende 19., Anfang 20. Jahrhundert in die Vereinigten Staaten ausgewandert. Im Rahmen der offiziellen Reise der Landesregierung werden auch zahlreiche Ehrenzeichen an Auslandsburgenländer und auch an ihre Nachfahren verliehen, die sich auch weiterhin für gute Beziehungen mit dem Burgenland einsetzen.

Gespräche mit Botschaftern

Auf dem Programm der Regierungsdelegation stehen auch Arbeitsgespräche mit dem österreichischen Botschafter in Kanada, Stefan Pehringer und dem österreichischen Botschafter in den USA, Wolfgang Waldner.

Burgenländische Gemeinschaft

Heute bestehen noch viele Verbindungen zwischen den Auswanderern und der „alten“ Heimat. So ist die 1956 gegründete und in Güssing ansässige Burgenländische Gemeinschaft auch in den USA, Kanada, Argentinien, der Schweiz, Südafrika und England vertreten. Neben der Herausgabe einer Zeitschrift, wird alljärhlich auch ein Auswanderertreffen organisiert - mit dem Ziel, Brücken zwischen der „alten“ und der „neuen“ Heimat zu bauen.

