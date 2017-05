„Kraut“-funding: Essen für den guten Zweck

Der karitative Verein „2getthere“ in Mattersburg braucht dringend Geld, um das Lerncafe weiter betreiben zu können. Obmann und Pfarrer Günther Kroiss hat Starkoch Wolfgang Ban geholt und interpretiert Crowdfunding neu.

In der Einrichtung „2getthere“ in Mattersburg wird Kindern und Jugendlichen kostenlos Nachhilfe gegeben. Der Verein finanziert sich durch Spenden und Förderungen. Letzteres wurde zwar zugesichert, derzeit wartet man aber noch darauf. Das Geld ist knapp. Es fehlen circa 10.000 Euro um das Lerncafe noch bis zu den Sommerferien weiter betreiben zu können.

Knappheit macht kreativ

Fast regelmäßig muss der Verein mit finanziellen Nöten kämpfen, so Obmann und Pfarrer Günther Kroiss: „Es gibt halt manchmal Verzögerungen, was die öffentlichen Gelder betrifft. Jetzt haben wir so ein Frühjahrsloch in der Finanzierung. Ich würde mich natürlich freuen, wenn es von der öffentlichen Hand mehr geben würde, wenn es einen Großsponsor geben würde. Aber die Knappheit macht auch kreativ.“ Um Geld in die Vereinskasse zu bekommen, hat Vereinsobmann Kroiss eine Crowdfunding-Aktion gestartet. Dafür hat er sich den in New York lebenden Starkoch Wolfgang Ban ins Boot geholt. Der gebürtige Donnerskirchner ist derzeit auf Heimaturlaub.

Aus Crowdfunding wird „Kraut“-funding

Bei der Spendenaktion wird Kraut in allen Variationen gekocht: diverse Krautspezialitäten, wie Szegediner Krautfleisch, Krautfleckerl oder Krautstrudel.

Crowdfunding Viele Menschen unterstützen ein Projekt finanziell und erhalten eine nicht-finanzielle Gegenleistung - in dem Fall Kraut.

So wird aus Crowdfunding „Kraut“-funding: Der Verein lädt zum Kraut-Essen gegen freie Spenden ein und die Einnahmen kommen dem Lerncafe zugute. Unterstützt wird der Spitzenkoch von Jugendlichen, die über den gemeinnützigen Verein betreut werden. „Es ist immer ganz wichtig, dass man sich um die nächste Generation kümmert und auch um die Jugendlichen: Sie sind unsere Kraft, die uns in der Zukunft weiterhilft. Das ist mir schon ein großes Anliegen“, so Starkoch Ban.

Ban habe in Amerika schon mit vielen jungen Menschen gearbeitet: „Ich habe dieses Problem schon sehr oft gesehen. Dieses Coaching ist drüben noch viel verbreiteter als hier. Deshalb habe ich mir gedacht, das muss ich auch einmal in Österreich machen.“

Das Cafe Savio in Mattersburg wird von dem karitativen Verein „2getthere“ betrieben. Dort sind noch bis Samstag die Krautspezialitäten des Spitzenkochs Wolfgang Ban gegen eine freie Spende erhältlich. Neben dem kulinarischen Genuss kann man so das Sozialprojekt rund um das Lerncafe unterstützen.

Vom Maturaprojekt zum wertvollen Sozialverein

Das Lerncafe wurde vor 17 Jahren als Maturaprojekt der HAK Mattersburg gegründet. Mittlerweile bekommen 80 Kinder und Jugendliche unter anderem gratis Nachhilfe beim Verein „2getthere“. Der Großteil der Kinder hat Migrationshintergrund und kommt aus sozial schwachen Familien. Pfarrer Günther Kroiss liegt das Projekt sehr am Herzen: „Wenn man die Kinder beim Lernen beobachtet und sieht, welche Freude sie haben, dann versucht man, anstatt aufgrund von Finanznöten zuzusperren, irgendwie Geld aufzutreiben und den Kindern weiterzuhelfen. Wenn der direkte Bezug da ist, hat man einen anderen Zugang zu der Problematik.“ Jetzt, kurz vor Schulende ist die Nachfrage besonders groß. Etwa 30 Schülerinnen und Schüler werden derzeit täglich im Lerncafe gezählt.

