Niessl für Befragung über Rot-Blau im Bund

Burgenlands SPÖ-Parteichef Hans Niessl hat am Mittwoch die Forderung nach einer Befragung der SPÖ-Mitglieder erneuert: Dabei soll es um die Frage gehen, ob Koalitionsgespräche zwischen der SPÖ und der FPÖ geführt werden sollen.

Eine Mitgliederbefragung sei ein demokratischer Vorgang, so Niessl. Im Burgenland habe sich 2014 gezeigt, dass die SPÖ-Mitglieder sich mit einer überwältigenden Mehrheit für Koalitionsgespräche mit allen Parteien aussprachen. Es sei immer gut die Mitglieder einzubeziehen, denn schlussendlich gehe es ja auch darum, ob die SPÖ in Opposition gehe oder unter Umständen eine Koalition mache, so Niessl.

Die Gefahr in Opposition zu gehen, sei natürlich ungleich größer, wenn man jemanden ausschließe, argumentierte Niessl. Die Möglichkeit in der Regierung zu sein, sei wesentlich größer, wenn man mit allen spreche und eine Schnittmenge finde, mit der man koalieren könne.