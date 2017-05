Sicherheit bei Konzerten: Keine Verschärfungen

Der blutige Anschlag auf ein Konzert in Manchester rückt einmal mehr die Frage nach den Sicherheitsvorkehrungen bei Konzerten in den Mittelpunkt. Verschärfungen seien nicht geplant, sagte Konzertveranstalter Ewald Tatar.

Ob das Nova Rock im Juni in Nickelsdorf oder das Konzert der Rolling Stones im September in Spielberg - beides sind Veranstaltungen zu denen Tausende Fans erwartet werden. Für die Organisatoren sei die Thematik Terror leider schon seit den Anschlägen in Paris ständig präsent, sagte Tatar. Bei allen Behördenverhandlungen und Gesprächen mit der Polizei und den Sicherheitsdiensten sei das ein wichtiges Thema, an dem man ständig arbeite.

Aktuelle Anschläge wie jetzt in Manchester seien ein Anlass, noch einmal über alles nachzudenken, veränderten aber nicht die Vorgangsweise, die man ohnehin schon habe, so Tatar. Man überlege natürlich, ob man bei irgendwelchen Checks noch besser arbeiten könne und lieber zweimal als einmal kontrollieren solle. Man arbeite zum Beispiel daran, dass man bei Zufahrtswegen zum Konzertgelände auch Lkws und Busse kontrolliere. Das seien aber schon Themen der letzten Monate gewesen. Die Sicherheitsauflagen und Maßnahmen, die man in Österreich habe, seien aber massiv, so Tatar.

