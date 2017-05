Verfolgungsjagd in Parndorf

Nach der Verfolgungsjagd auf der Schnellstraße S31 bei Mattersburg am Sonntag, wird weiter nach dem flüchtigen Autoraser gefahndet. Auch im Bezirk Neusiedl am See fand eine Verfolgungsjagd statt, wie die Polizei Dienstagfrüh bekannt gab. Der Täter wurde gefasst.

Ein Polizist außer Dienst bemerkte Sonntagfrüh beim Bahnhof in Parndorf ein verdächtiges Fahrzeug: Ein Pkw mit slowakischem Kennzeichen ohne Reifen war auf Ziegelsteinen abgestellt. Daneben parkte ein weiterer Pkw, in dem die Reifen samt Felgen gelagert waren. Der Lenker bemerkte offenbar den Polizisten und verließ sofort den Parkplatz. Der Polizist verständigte seine Kollegen.

Polizisten fast niedergefahren

Die wollten den beschriebenen Pkw in Parndorf anhalten, der Lenker raste aber davon und überfuhr fast die Polizisten, die sich nur mit einem Sprung auf die Seite retten konnten. Sofort wurde eine Großfahndung eingeleitet, die aber zunächst ohne Erfolg verlief.

Auto in Schottergrube gefunden

Kurz danach wurde das Auto in einer Schottergrube in Parndorf gefunden. Wieder wurde eine Großfahndung eingeleitet, die Hundestreife wurde dieses Mal miteinbezogen. Doch wieder mussten die Polizisten aufgeben. Erst am Abend wurde dann in der Nähe der Schottergrube eine Person im Gras gesichtet, der Täter wurde schließlich festgenommen.

Vorbestrafter Täter

Es handelt sich dabei um einen 41-jährigen vorbeststraften slowakischen Staatsangehörigen aus Bratislava, heißt es von der Polizei. Er wollte in Österreich mehrere Reifendiebstähle begehen, ein unbekannter Mittäter ist noch auf der Flucht. Der tatverdächtige 41-jährige Slowake wurde angezeigt, die Einlieferung in eine Justizanstalt wurde angeordnet.

