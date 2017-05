Dorfhendl „Veitl“ fällt Hund zum Opfer

Das schwarze Hendl „Veitl“ war seit Monaten Gesprächsthema im Eisenstädter Ortsteil Kleinhöflein. Das Huhn hatte sich Anfang des Jahres eine Verkehrsinsel samt Baum als Zuhause ausgesucht. Jetzt riss ein Hund das Dorfhendl.

Veitl sei einem Hund zum Opfer gefallen, erzählt Anrainer Martin Schweifer, der genau gegenüber der Verkehrsinsel wohnt. „Der ist unbeaufsichtigt im Dorf unterwegs gewesen. Das Hendl war in einem Gebüsch und hatte keine Chance, sich zu retten“, sagt Schweifer.

Es sei schade um die schwarze Henne, sagt Schweifer, schließlich habe das Huhn die Autofahrer dazu gebracht, das Tempo im Dorf zu verlangsamen. „Außerdem war interessant, dass die Jugend mit dem Huhn einmal ein ganz anderes Thema aufgegriffen hat.“

ORF

Baum als Zuhause

Es war im März des heurigen Jahres, als die Geschichte des schwarzen Hendls von Kleinhöflein bekannt wurde. Veitl - wie das Hendl nach dem Ortstpatron Vitus genannt wurde - lebte auf einer Verkehrsinsel, saß im Baum und pickte im Gras - mehr dazu in Kleinhöflein: Hendl lebt in Baum. Für „Veitl Vitushendl“ wurde sogar eine eigene facebook-Seite eingerichtet - mehr dazu in Internetseite für Kleinhöfleiner Huhn.

ORF

Nachfolge steht nicht fest

Ob es wieder ein Huhn auf dem Kleinhöfleiner Dorfplatz geben werde, stehe in den Sternen, sagt Martin Schweifer. „Warten wir ab. Angeblich hat das Hendl zwei Geschwister, die irgendwo im Dorf herumgeistern. Wer weiß, was noch kommt“, schmunzelt der Kleinhöfleiner.