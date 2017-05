Im Vorjahr 19 Verkehrstote im Burgenland

Weniger Tote im Straßenverkehr aber mehr Verletzte - so lässt die Unfallbilanz 2016 auf den Punkt bringen. Im Burgenland ereigneten sich 810 Unfälle, bei denen 19 Menschen starben und 1.039 verletzt wurden.

Im Burgenland wurden damit um fünf Menschen weniger im Straßenverkehr getötet als das Jahr davor. Es gab allerdings um 62 Verletzte mehr. Die meisten Verkehrstoten - jeweils sechs - gab es in den Bezirken Neusiedl am See und Oberpullendorf. Die meisten Unfälle ereigneten sich in den Bezirken Neusiedl am See (177) und Oberwart (154).

Im Durchschnitt passierten im Vorjahr auf Österreichs Straßen täglich 105 Verkehrsunfälle mit 132 Verletzten. Laut Statistik Austria starb alle 20 Stunden ein Mensch bei einem Verkehrsunfall. Die Statistik weist auch klar die größten Gefahren im österreichischen Straßenverkehr aus: Junge Männer sind nach wie vor Risikogruppe Nummer Eins. Zusammenstöße mit schweren LKW haben besonders oft einen tödlichen Ausgang.