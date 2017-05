„pro mente“: Modenschau im Schlosshof

Eine ganz besondere Modeschau hat am Wochenende die Besucher ins Schloss Kohfidisch gelockt. Menschen mit mentalen und körperlichen Beinträchtigungen liefen gemeinsam mit Profimodels über den Laufsteg.

Monatelang ist die Modenschau im Schlosshof vorbereitet worden. Die Klienten von „pro mente burgenland“ hatten ihrem großen Auftritt gespannt entgegen gefiebert. Sei sei noch nie bei so etwas dabei gewesen und daher ganz nervös, sagte pro-mente-Model Stefanie Schwab. „Ich hab’ geglaubt, ich werde ohnmächtig in der Früh, ich hab’ geglaubt, ich schaff’ das nicht“, sagte auch pro-mente-Model Gaby Pfeiffer vor der Modenschau. Doch sie habe einen guten Partner an ihrer Seite und werde es schaffen.

Begeistertes Publikum

Die Nervosität war unbegründet: Laufstegneulinge und Profis begeisterten das Publikum mit ihrer Präsentation der Frühjahrsmode. Jeder einzelne Teilnehmer war von den Initiatorinnen typgerecht eingekleidet worden.

Die Show im Schlosshof

Outfit als Teil des Wohlbefindens

Neben der Bewegung und dem Sport gehöre natürlich auch das Outfit und wie man sich fühle zum Wohlbefinden, sagte die Obfrau von „pro mente bgld aktiv“, Andrea Gottweis. Daher habe man sich gedacht, dass es einmal eine nette Idee wäre, den Klienten auch zu zeigen, wie man in einer besonderen Kleidung, mit besonderer Frisur und entsprechend geschminkt über den Laufsteg gehe und sich wohlfühle.

Es sei schön gewesen zu sehen, dass die Klienten dieselben Fragen wie alle anderen gehabt hätten, erzählte Eventmanagerin Petra Stubics-Schönherr: „Nämlich wenn ich etwas Schönes anziehe, welche Schuhe gehören dazu?“