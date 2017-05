Mopedlenker fährt drei Mädchen nieder

Ein 16-jähriger Mopedlenker ist am Samstagnachmittag in Oberwart in eine Gruppe von drei Schülerinnen gefahren. Die Mädchen wurden bei dem Unfall verletzt. Der Mopedfahrer war nicht alkoholisiert.

Die drei 14-jährigen Mädchen waren in der Nähe des Paulusbergs in Oberwart zu Fuß auf der Straße unterwegs, als der Mopedfahrer in die Gruppe fuhr. Zwei Mädchen erlitten bei dieser Kollision schwere Verletzungen.

Sie wurden mit Notarztwagen und Hubschrauber in umliegende Krankenhäuser gebracht und dort im Schockraum behandelt. Laut Polizei werde noch ermittelt, warum der 16-Jährige in die Gruppe gefahren ist. Ein Alko-Test verlief jedenfalls negativ.