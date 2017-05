TV-Gottesdienst live aus Rechnitz

Hunderttausende Menschen blicken am Sonntag nach Rechnitz (Bezirk Oberwart). Der Sonntags-Gottesdienst aus der evangelischen Pfarrkirche wird nämlich live im Fernsehen übertragen im ORF ebenso wie im deutschen ZDF.

Die Vorarbeiten für einen TV-Gottesdienst dauern etwa zwei Jahre. Stehen einmal Gemeinde und Kirche fest, muss trainiert werden. So ist für den Pfarrer und die anderen, die den Gottesdienst mitfeiern, mindestens ein Kameratraining vorgesehen. „Wenn das ZDF beteiligt ist, sind es zwei Trainings - eines in Berlin und eines in Salzburg“, erklärt Marco Uschmann von der ZDF-Redaktion TV-Gottesdienste.

Die Aufregung unter den Mitwirkenden aus Rechnitz ist natürlich in den Tagen vor der Liveübertragung groß. „Für den Organisten ist die Aufregung groß, jeder Ton muss sitzen, weil es ja nur einmal gespielt wird. Und wenn ich einen Fehler mache, geht der Fehler mit dem ganzen Fehlerklang auf Sendung“, sagt Organist Hans Sepp Böhm.

Live in ORF 2 Die Fernseh-Übertragung beginnt am Sonntag um 9.30 Uhr in ORF 2.

Großaufgebot an Technik

Für eine optimale Live-Übertragung sorgt ein Großaufgebot an Technik. Unter anderem sind vier Kameras im Einsatz. „Es gibt jede Menge Scheinwerfe und Mikrophone für die Orgel, den Chor, die Bläser für die singende Gemeinde, den Herrn Pfarrer und die Konfirmanden“,

Konfirmation für Jugendliche

Rechnitz wird sich am Sonntag mit einem Konfirmations-Gottesdienst auf dem Bildschirm präsentieren. Sieben Jugendliche werden konfirmiert. „Sie bekommen den Segen für ihren weiteren Lebensweg mit auf den Weg und verlassen nach dem Gottesdienst die Kirche als mündige Christinnen und Christen“, erklärt der evangelische Pfarrer von Rechnitz, Carsten Marx.