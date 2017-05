SVM kämpft weiter um Klassenerhalt

In der Fußball-Bundesliga steht der FC Salzburg drei Runden vor Schluss als Meister fest. Der SV Mattersburg kämpft noch um den Klassenerhalt. Am Samstag trifft der SVM auf Altach.

Der SV Mattersburg hat eine hervorragende Ausgangsposition, ist aber noch nicht gerettet. Drei Runden vor Ende der Bundesliga-Saison liegt der SVM sechs Punkte vor Schlusslicht Ried. Trainer Gerald Baumgartner ist optimistisch.

„Alle sind noch voll dabei. Wir haben eine gute Ausgangsposition und um die werden wir kämpfen bis zum Schluss. Wir werden alles reinhauen und ich bin überzeugt, dass wir das schaffen werden - und den Klassenerhalt“, so der Trainer.

Die Partie Mattersburg gegen Altach beginnt um 18.30 Uhr im Pappelstadion.

Nächste Chance am Sonntag

Die nächste Chance, das rettende Ufer zu erreichen, hat der SV Mattersburg am Samstag im Heimspiel gegen Altach. Trainer Baumgartner muss allerdings auf die gesperrten Stammspieler Röcher und Maierhofer verzichten.

Am Samstag spielen auch Ried - St. Pölten, Wolfsberg - Austria und Salzburg - Admira. Die 34. Runde wird am Sonntag um 16.30 Uhr mit der Partie Rapid gegen Sturm Graz abgeschlossen. ORF 1 überträgt live. Mehr zur 34. Runde in sport.ORF.at.