Laptop & Co. locken Autodiebe an

Mehr als 10.000 Einbruchsdiebstähle in geparkte Autos gab es im Vorjahr österreichweit. Vor allem elektronische Geräte, die die Autofahrer im Auto zurücklassen, locken Diebe an. Der ÖAMTC rät daher zu Achtsamkeit.

Ein Handy in der Mittelkonsole, ein Laptop auf dem Beifahrersitz oder eine im geparkten Auto zurückgelassene Handtasche - all das bezeichnet der ÖAMTC als „Lockstoff“ für Diebe. 10.117 Mal wurde im Vorjahr in Autos eingebrochen.

In der überwiegenden Mehrzahl waren die Fahrzeuge an öffentlichen Orten abgestellt, aber auch Parkhäuser oder Carports haben die Diebe keineswegs abgeschreckt. Am häufigsten ließen die Einbrecher eben Elektonikgeräte mitgehen, dahinter folgen Hand- oder Aktentaschen und Banknoten.

Auto „unpersönlich“ halten

Aber nicht nur offensichtlich Wertvolles macht das Auto für Diebe zur Zielscheibe. Auch im Fahrzeug herumliegende Parkscheine, Brillen oder eine Navi-Halterung an der Windschutzscheibe wecken bei Einbrechern die Hoffnung, dass noch mehr zu holen ist, warnen Sicherheitsexperten vom ÖAMTC.

Immer zusperren

Sie empfehlen das eigene Auto möglichst aufgeräumt und „unpersönlich“ zu halten. Eine offene Kofferraumabdeckung signalisiere etwa, dass hier nicht zu holen sei. Zudem sollte man, auch wenn das Fahrzeug nur kurz verlassen wird - etwa beim Bezahlen an der Tankstelle - nie vergessen, das Auto auch abzuschließen.