Neue Betrügermasche: Arbeiten am Haus

Die Polizei warnt vor dreisten Betrügern, die derzeit im Raum Neusiedl am See unterwegs sind. Die Männer bieten Arbeiten zu einem viel zu hohen Preis an.

Die drei bisher unbekannten Männer bieten im Bezirk Neusiedl am See einer 73-jährigen Frau Arbeiten auf offener Straße an. Sie wollen ihren Zaun streichen und schleifen - und das für ein Honorar von 300 Euro. Als die Männer mit den Arbeiten fertig sind, verlangen sie plötzlich 960 Euro.

Die 73-Jährige will gerade das Geld aus einem Kuvert im Keller holen, als einer der Männer den Preis wieder in die Höhe schraubt und zunächst 9.600 dann sogar 13.000 Euro verlangt. Die Frau ist so eingeschüchtert, dass sie den Männern das Geld gibt und erst zwei Tage später die Polizei verständigt. Die warnt eindringlich vor diesen Betrügern.

Arbeiten ablehnen

„Auf keinen Fall soll man auf solche Arbeiten eingehen. Es handelt sich dabei um sogenannte minderwertige Arbeiten. Die Personen sollen nicht in das Haus gelassen und die Arbeiten nicht angenommen werden“, sagte Marion Bieler von der Landespolizeidirektion Burgenland. Die Polizei warnt die Bevölkerung vor derartigen Betrugshandlungen. Sollten noch weitere Personen auf die Betrüger hereingefallen sein, sollen sie die nächste Polizeiinspektion verständigen.

Personenbeschreibung der Männer:

Ein Mann ist zirka 45 Jahre alt, 1,55 bis 1,60 Meter groß, dunkler Teint, schwarze Haare und pummelig/untersetzt. Er hat einen schwarzen Rundbart über Oberlippe und Kinn. An einer Wange hat er eine Warze.

Der zweite Mann ist zirka 45 Jahre alt, 1,70 Meter groß, heller Typ, helle Haare und hat eine dünne Gestalt. Der dritte Mann ist zirka 25 Jahre alt, 1,75 bis 1,80 Zentimeter groß, dunkler Teint, längere gewellte Haare und ist dick.

Bei dem verwendeten Fahrzeug handelt es sich um einen rot lackierten Kastenwagen, der ausgebleicht ist und Rostflecken aufweist. Es handelt sich um ein älteres Baujahr. Er hat einen geschlossenen Aufbau und im hinteren Bereich keine Fenster. Zum Tatzeitpunkt waren am Dachträger Holzlatten gelagert.