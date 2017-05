Landtag: Bundespolitik überlagert Debatte

Die Frage nach der Schuld am Scheitern der rot-schwarzen Koalition auf Bundesebene hat auch die Landtagsabgeordneten in ihrer Sitzung am Donnerstag beschäftigt. Die innenpolitischen Turbulenzen haben immer wieder die Debatte überlagert.

In der Fragestunde zu Beginn der Sitzung verzichteten die Abgeordneten noch auf rhetorische Ausflüge in die Bundespolitik. Danach aber, bei der Diskussion über die Landes- und Gemeindebediensteten, sagte ÖVP-Klubobmann Christian Sagartz, Landeshauptmann Hans Niessl (SPÖ) habe schon im Juni 2016 gesagt, dass es mit der Lopatka-ÖVP nicht mehr weitergehe.

Hitzige Diskussion

„Sie haben schon früher die Karten auf den Tisch gelegt und haben sich dazu bekannt, dass sie mit dieser ÖVP nicht mehr wollen“, so Sagartz. Das Chaos innerhalb der ÖVP gefährde die Aufbruchstimmung im Land, konterte SPÖ-Klubobmann Robert Hergovich. „Wir sehen am Ende des Tages - Kurz steht drauf, ÖVP ist drinnen - und sonst nix anderes“, sagte Hergovich.

Auch FPÖ-Klubobmann Geza Molnar meldete sich mit einem bundespolitischen Statement. „Wir brauchen in Österreich zwei Parteien, die im Interesse des Landes endlich zusammenarbeiten wollen - so wie wir das im Burgenland handhaben mit Rot-Blau“, so Molnar. Donnerstagmittag wurde über einen Entschließungsantrag zum Thema Grenzkontrollen diskutiert.

