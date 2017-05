Polizisten retten Pensionisten das Leben

Zwei Polizisten haben am Sonntag einem 77-jährigen Pensionisten in Gols das Leben gerettet. Seine Pflegerin hatte bei der Polizei angerufen, nachdem er kein Lebenszeichen mehr von sich gegeben hatte.

Am Sonntag gegen 9.45 Uhr, verständigte eine Altenpflegerin aus Gols (Bezirk Neusiedl am See) die Polizei. Sie teilte mit, dass ihr 77-jähriger Pflegepatient nicht mehr atmet und auch sonst keine Lebenszeichen mehr von sich gibt. Zwei Beamte der Polizeiinspektion Gols begaben sich sofort zur Adresse, wo sie den 77-Jährigen auf seinem Rollstuhl sitzend im Wohnzimmer vorfanden.

Die Polizisten stellten bereits den eingetretenen Atem- und Herzstillstand fest und begannen sofort mit den Wiederbelebungsmaßnahmen. Zusätzlich wurde auch der Defibrillator eingesetzt. Nach etwa fünf Minuten Reanimation war ein Pulsschlag wieder spürbar. Die Mund zu Mundbeatmung und Herzmassage wurden jedoch bis zum Eintreffen des Notarztes, der etwa zehn Minuten später eintraf, fortgesetzt.

Pensionist wieder fit

Der Zustand des Pensionisten stabilisierte sich zusehends und er konnte einige Zeit später mit dem Notarztwagen in das Krankenhaus gebracht werden. Aufgrund des raschen Handelns konnte dem 77-Jährigen das Leben gerettet werden. Er erfreut sich nach stationärer Behandlung wieder bester Gesundheit und wird demnächst aus dem Spital entlassen.