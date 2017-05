Gymnasium Oberwart: 25 Jahre zweisprachig

Das zweisprachige Bundesgymnasium in Oberwart feiert sein 25-jähriges Bestehen. In allen acht Schulstufen wird kroatisch und ungarisch unterrichtet. Das Jubiläum ist am Mittwoch mit einem großen Festakt in der Informhalle gefeiert worden.

1992 wurde das Gymnasium mit zwei Klassen und 38 Schülern eröffnet. Mittlerweile gibt es 16 Klassen und heuer maturiert bereits der 18. Maturajahrgang. Mitbegründer und Direktor der Schule Martin Zsivkovits sieht die Pflege der Volksgruppensprachen Kroatisch und Ungarisch als Brücke zur Europäischen Union und blickt zurück auf große Fortschritte seit 1992.

„Die Highlights waren, dass wir auf sprachlichem Gebiet viele Preise gewonnen haben. Der Fokus unserer Schule ist die Ausbildung in der ungarischen und der kroatischen Sprache nach gleichem Muster“, sagte Zsivkovits. Die Schüler boten bei dem Festakt dem Publikum ein buntes Programm auf kroatisch und ungarisch.

Unterschiedliche Kulturen leben

Für Landeshauptmann Hans Niessl (SPÖ) hat die zweisprachige Unterrichtsform einen hohen Stellenwert. „Unsere Volksgruppensprachen sind besonders wichtig. Das ist die Vielfalt des Burgenlandes, das leben wir auch. Das diese Sprachen schon von Kindergarten an gelehrt werden ist besonders wichtig und dieses Gymnasium lehrt die Sprachen in höchster Qualität“, so Niessl.

An diesem mehrsprachigen Schulunterricht sind manche Lehrkörper seit Beginn beteiligt. Das Besondere an der zweisprachigen Unterrichtsform aus Sicht der Kroatisch Professorin Therese Becha sei, dass man auch die unterschiedlichen Kulturen kennenlernen, fördern und leben würde. Auch in Zukunft wolle die Schule daran arbeiten, den multikulturellen Mikrokosmos des Südburgenlandes zu verkörpern.