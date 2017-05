Purbach: Suche nach vier Rindern

In Purbach (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) läuft die Suche nach vier Jungrindern. Die Rinder der Rasse „Angus“ sind am Montag in den Abendstunden entlaufen.

Die Tiere dürften sich beim Viehauftrieb im Ried Eisenberg im Gemeindegebiet von Purbach von der Herde entfernt haben. Nachdem diese bis zum gestrigen Tag nicht zurückkehrten wurde vom Besitzer Anzeige erstattet.

Nach Angaben des Landwirtes dürften die Jungkühe in Richtung Breitenbrunn unterwegs sein. Die umliegenden Jagdpächter und Nutzrindhalter wurden von der Polizei darüber informiert. Hinweise können an die Polizei gemeldet werden.