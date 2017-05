Große Nachfrage nach Pflegeheimplätzen

Im Burgenland sind an die 2.100 Menschen in Pflegeheimen untergebracht. Im Idealfall fühlen sich diese Menschen dort daheim. Im Altenwohn- und Pflegeheim SeneCura in Nikitsch ist die Nachfrage nach freien Plätzen ist enorm.

Eine lange Warteliste - vor allem von Burgenland-Kroaten - gibt es für das Altenwohn- und Pflegeheim SeneCura in Nikitsch. Maria Karall und Christine Prikoszovits - gebürtige Nikitscherinnen - sind froh, dass sie ihren Lebensabend in ihrer Heimatgemeinde verbringen dürfen.

Gemeinsam singen, beten, turnen. Mit dem Gemeindearzt plaudern, der einmal wöchtenlich vorbeischaut - das genießen die Menschen hier. Auch Richard Schulz - ein pensionierter Arzt. „Ich bin 91 Jahre alt und bin seit fast fünf Jahren hier im Haus. Meine Tochter wohnt hier in der Nähe und hat das Haus hier aufgetrieben - und das ist gut“, so Schulz.

ORF

Zubau geplant

Vor wenigen Wochen deckte die Volksanwaltschaft Missstände in Pflegeheimen - vor allem in Kärnten und Oberösterreich - auf. Das Burgenland bekam ein gutes Zeugnis. Trotzdem seien viele Familien verunsichert und haben ein schlechtes Gewissen, wenn sie ihre Angehörigen nicht selbst pflegen können, so Helga Gregorits, die Heim- und Pflegedienstleiterin.

ORF

„Es kann bei uns auch sehr schön und lustig sein. Wir erfüllen den Bewohnern auch Wünsche. Es gibt auch ein Candlelight Dinner für die Bewohner und da können auch die Angehörigen dabei sein“, so Gregorits. Derzeit leben im Sene Cura Altenwohn- und Pflegeheim in Niktisch 42 Menschen. Der jüngste Bewohner hier ist 60 Jahre alt, der älteste 98 und der bekannteste kommt aus dem Tierheim. Ein Zubau mit 30 Betten und sechs betreuten Wohnungen erfolgt im Herbst.