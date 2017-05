Acht Stunden Suche: Vermisste Frau gefunden

Eine 44-jährige Frau, die gut acht Stunden lang aus einem Wohnheim im Bezirk Oberwart abgängig war, konnte Dienstagfrüh unversehrt aufgefunden werden. Die Polizei hat die Frau in einem Steinbruch entdeckt.

Am Montag gegen 17.00 Uhr wurde in dem Pflegeheim in Neumarkt im Tauchental Alarm geschlagen, nachdem die Frau nicht mehr auffindbar war. Acht Stunden lang wurde nach der 44-jährigen gesucht. Neben mehr als 40 Feuerwehrleuten sind auch mehrere Polizeistreifen samt Hundestaffel-Brigade und ein Polizeihubschrauber im Einsatz gewesen. Die Aktion wurde in der Nacht zunächst allerdings abgebrochen.

In gesundheitlich gutem Zustand

Am Dienstag gegen 5:30 Uhr in der Früh ging ein Anruf bei der Polizei ein. Die verwirrte Frau sei im Rumpersdorfer Steinbruch in der Gemeinde Weiden bei Rechnitz (Bezirk Oberwart) gesichtet worden. Sie wurde von den Beamten in das Wohnheim zurückgebracht.

Aus welchem Grund die Frau das Wohnheim verlassen hat, ist nicht geklärt. „Sie hat das Wohnheim verlassen und dürfte den Weg zurück nicht mehr gefunden haben. Sie war erleichtert, als sie gefunden wurde. Die Frau war etwas verstört, aber gesundheitlich in einem guten Zustand“, so Polizeisprecher Wolfgang Bachkönig.

Frau leidet an autistischer Störung

Laut Polizei leidet die Frau an einer autistischen Störung. Die 44-Jährige ist derzeit bei ihren Eltern im Südburgenland in häuslicher Pflege und soll in den nächsten Tagen zurück in das Pflegeheim gebracht werden.