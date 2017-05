Eigener Roboter als HTL-Maturaprojekt

Immer mehr Arbeiten nicht nur in der Industrie sondern auch im Privathaushalt werden von Robotern erledigt. Auch die HTL Pinkafeld setzt voll auf das Thema „Robotik“. So haben Schüler jetzt einen Kugelroboter namens „BB-8“ gebaut.

Die Inspiration für den Roboter lieferte der bekannte Kinofilm „Star-Wars“. Im Rahmen ihrer HTL-Diplomarbeit sind sie in die geheime Welt der Roboter eingetaucht. „Das Schwierigste war für uns, dass es für den Roboter keine fertigen Teile gegeben hat. Wir haben die meisten Teile extra in 3D gezeichnet, gefertigt und mit dem 3D-Drucker ausgedruckt“, erklärt HTL-Maturant Florian Laschober.

ORF

Hunderte Stunden an Arbeitszeit

Rund 600 Stunden haben die Maturanten in die Entwicklung des Kugelroboters investiert, den Großteil davon in der Freizeit. Das Projekt besteht aus zwei Robotern. „Der untere Roboter wird mit einer selbstgebauten Fernsteuerung ferngesteuert, der obere Roboter balanciert selbstständig auf der Kugel und ist komplett autonom“, erklärt Maturant Thomas Kern.

Begleitet und betreut wurden die drei Technikfreaks bei ihrer Diplomarbeit von ihrem Professor Thomas Schlaudoschitz. „Das Beeindruckende war, dass die Schüler alle Teilbereiche der Elektronik zusammengefasst haben“, so der stolze Professor.

Fokus auf Robotik

Derzeit besuchen rund 270 Schülerinnen und Schüler die Abteilung „Elektronik“ an der HTL-Pinkafeld. Weil dieser Themenbereich die Jugend brennend interessiert, wird die HTL Pinkafeld das Bildungsangebot auf diesem Gebiet ausbauen. „Um die Schüler auf die kommenden Herausforderungen des Marktes bestens vorzubereiten, starten wir im Herbst eine neue schulautonome Vertiefung, nämlich die autonome Robotik“, so Karlheinz Oswald, Abteilungsvorstand Elektronik in der HTL Pinkafeld.