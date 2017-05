Mercedes bei Probefahrt gestohlen

Ein dreister Dieb hat bereits am Freitag in Eisenstadt einen Autohändler um einen 60.000 Euro teuren Mercedes bestohlen. Der Unbekannte hatte am Vortag eine Probefahrt vereinbart, berichtete die Polizei.

Der vermeintliche Käufer war am Freitag gegen 10.00 Uhr in Eisenstadt erschienen. Für die Probefahrt mit dem Neuwagen, der erst 100 Kilometer am Tacho hatte, wurde eigens ein Kennzeichen angebracht. Der Dieb wies sich bei seinem Besuch beim Autohändler mit einem Führerschein und einer Identitätskarte aus Polen aus. Beides stellte sich später als gefälscht heraus.

Der Mann war offenbar über die Homepage auf das Fahrzeug aufmerksam geworden. Nachdem man ihm den Wagen ausgehändigt hatte, fuhr er los und blieb seither verschwunden.

Letzte GPS-Ortung in Tschechien

Als der Mercedes jedoch nach zweieinhalb Stunden noch immer nicht zurückgekehrt und sein Lenker nicht erreichbar war, schaltete der Verkäufer die Polizei ein. Die vorerst letzte Spur des Autos ist eine GPS-Ortung, die aus der Nähe von Brünn in Tschechien stammt. Vermutlich war der Mann in Richtung Polen unterwegs. Nach dem Wagen wird nun gefahndet.