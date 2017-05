Unwetter im Süd- und Mittelburgenland

Am Sonntagabend ist es im Süd- und Mittelburgenland zu teils heftigen Unwettern gekommen. Die Feuerwehren mussten zu zahlreichen Einsätzen ausrücken, um umgestürzte Bäume von den Strassen zu entfernen oder Keller auszupumpen.

Besonders betroffen war der Bezirk Oberwart. Die Einsatzkräfte mussten etwa in Neumarkt im Tauchental, Pinkafeld und Goberling ausrücken. Auch Weppersdorf (Bezirk Oberpullendorf) war von den Unwettern betroffen. In der Stadt Oberwart wurde die Feuerwehr innerhalb von rund eineinhalb Stunden sieben Mal alarmiert. Auch am Montag kann es wieder zu Unwettern kommen.

zurück von weiter

Die Stadtfeuerwehr Oberwart ist mit fünf Fahrzeugen und insgesamt 17 Mann ausgerückt. Der Einsatz dauerte dreieinhalb Stunden. In den Morgenstunden rückte die Stadtfeuerwehr nochmals zu Nachpumparbeiten und Straßenreinigungen aus.