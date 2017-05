Stegersbach: Hotel Larimar baut aus

Umbau im Hotel Larimar in Stegersbach (Bezirk Güssing): Mehr als 800.000 Euro werden unter anderem in die Ausstattung der Zimmer und in die Erneuerung der Saunalandschaft investiert.

Zehn Jahre nach der Eröffnung wird das Hotel Larimar in Stegersbach erneuert. Die Umbauarbeiten haben bereits begonnen - dezent, und von den Hotelgästen fast unbemerkt. Eingerichtet wird unter anderem eine Saunalandschaft, mit Salzsteinen aus dem Himalaya.

Larimar hofft auf Förderungen

Alle 111 Hotelzimmer werden neu eingerichtet und mit moderner Technik ausgestattet. Während der Intensivphase der Bauarbeiten sperrt das Hotel in der Kalenderwoche 20 zu. Die Investitionssumme beträgt mehr als 800.000 Euro.

Die Zeiten großzügiger Förderungen offenbar vorbei sind: „Wir haben eingereicht und hoffen, dass wir etwas bekommen“, so Hotelier Johann Haberl. Generell kritisiert er, dass das Südburgenland mehr Förderungen benötigen würde. „Es wäre sehr wichtig, wenn sich die Landesregierung mehr in dieser Richtung engagieren würde“, meinte Haberl.

Nächtigungslage wird schwer zu halten sein

Mit der Buchungslage ist der Hotelier sehr zufrieden. Weil immer mehr Gäste die Landschaft mit einem E-Bike erkunden wollen, wurde eine Verleihstation eingerichtet. Im Vorjahr gab es in der Region Stegersbach einen Rekord bei den Nächtigungen. Dieses Ergebnis wird heuer schwer zu halten sein, denn auch in einem anderen großen Hotel stehen Renovierungsabreiten an. Das Balance Resort schließt im Sommer für zwei Monate.