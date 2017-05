Verletzter bei Motorradunfall in Frauenkirchen

Ein Motorradunfall in Frauenkirchen (Bezirk Neusiedl am See) hat Sonntagmittag einen Verletzten gefordert. Ein Notarztwagen sowie der Notfallhubschrauber „Christophorus 16“ mussten ausrücken.

Bei dem Umfall handelt es sich laut der Landessicherheitszentrale um einen Alleinunfall ohne weiterer beteiligter Personen. Der Notarzthubschrauber wurde zusätzlich angefordert.