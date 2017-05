Arbeiterkammer warnt vor Steinmetzbetrieb

Die AK warnt vor einer Steinmetzwerkstatt mit dem Namen „Paradiso-India“. Die slowakische Firma bewirbt im Burgenland ihre Grabsteine per Flugzettel. Doch versprochene niedrige Preise und beste Qualität gibt es nicht.

Der slowakische Steinmetzbetrieb „Paradiso-India“ verspricht niedrige Preise, beste Qualität und schnellste Lieferung in ganz Europa. Doch was auf den Flugzetteln in burgenländischen Haushalten angepriesen wird, entspricht laut der Arbeiterkammer Burgenland nicht der Realität.

Arbeiterkammer Burgenland

Grabstein nur sieben Zentimeter dick

Der Arbeiterkammer Burgenland liegt ein Fall aus dem Burgenland vor. „Ein Konsument aus dem Bezirk Eisenstadt hat mit der Firma Kontakt aufgenommen. Als er dann abends zur Grabstelle gekommen ist, hat ihn fast der Schlag getroffen“ so Konsumentenschützerin Eva Schreiber. Der Grund: Der Grabstein war nur sieben Zentimeter dick. Außerdem habe sich herausgestellt, dass der Grabstein unsachgemäß montiert war.

Arbeiterkammer Burgenland

Zunächst reagierte die Firma auf Reklamationen, doch auch die Sanierung wurde nicht sachgemäß durchgeführt. Später gab es gar keine Reaktionen mehr auf Beschwerden und das Unternehmen ging auf Tauchstation. Die Arbeiterkammer rät daher zur Vorsicht: „Man sollte sich von diesen toll klingenden Angeboten nicht beeindrucken lassen. Wenn man die Firma nicht kennt, sollte man bei einer Konsumentenschutzfirma nachfragen. In diesem Fall gibt es bereits eine sehr negative Erfahrung, daher würde ich die Hände davon lassen“, so Eva Schreiber.

Link: