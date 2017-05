Sozialminister informierte über „Aktion 20.000“

Die „Aktion 20.000“ soll älteren Langzeitarbeitslosen den Wiedereinstieg in die Arbeitswelt erleichtern. Sozialminister Alois Stöger (SPÖ) hat am Freitag über das Projekt in Großpetersdorf informiert.

Österreichweit soll dir „Aktion 20.000“ in mehreren Modellregionen umgesetzt werden, im Burgenland wurde der Bezirk Oberwart dazu ausgewählt. Für ältere Arbeitslose ist die Lage auf dem burgenländischen Arbeitsmarkt, trotz rückläufiger Arbeitslosenzahlen, nach wie vor schwierig. Laut Soziallandesrat Norbert Darabos (SPÖ) gibt es derzeit 3.200 arbeitslose Burgenländerinnen und Burgenländer, die über 50 Jahre sind. Er begrüße deshalb die „Aktion 20.000“, so Darabos.

Neue Arbeitsplätze im Sozialbereich

Bei seinem Besuch in Großpetersdorf sagte Sozialminister Stöger, dass er im Rahmen der „Aktion 20.000“ die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister eingeladen habe, über Maßnahmen nachzudenken - mehr dazu in Neue Chance für ältere Arbeitslose. „Und da können natürlich auch im Sozialbereich Arbeitsplätze entstehen zur Unterstützung von Pflegediensten“, so Stöger. Das „Modell selbstständig leben daheim“ gehe genau in diese Richtung. Dabei sollen pflegebedürftige Menschen zu Hause unterstützt werden. Das sei eine wichtige Maßnahme, von der alle profitieren würden. so Stöger.

ORF

Neues Pflegeheim in Großpetersdorf

Stöger besuchte am Freitag das neue Pflegeheim in Großpetersdorf. Das Heim verfügt über insgesamt 60 Betten, 42 davon sind für pflegebedürftigen Menschen reserviert, die übrigen 18 für Menschen mit Behinderung. Errichtet wurde das Pflegeheim Großpetersdorf von der Oberwarter Siedlungsgenossenschaft (OSG). Die Baukosten betrugen rund zehn Millionen Euro. Betreiber ist der Arbeiter-Samariter-Bund. Derzeit gibt es 36 Mitarbeiter, im Vollbetrieb werden es an die 50 sein. Im Burgenland gibt es 44 Pflegeheime mit 2.200 Betten, weitere Neubauten seien vorerst nicht geplant, so Soziallandesrat Darabos.