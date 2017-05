„Renommierte“ präsentierten Jahrgang 2016

Die „Renommierten Weingüter Burgenland“ haben Donnerstagabend im Schloss Esterhazy in Eisenstadt ihre bereits traditionelle Jahrespräsentation abgehalten. Trotz einiger Schwierigkeiten sei der Jahrgang 2016 letztendlich außergewöhnlich gut.

Die Schäden in den Weingärten durch den Frost im Frühjahr vergangenes Jahr seien durch das schöne Wetter im Herbst wettgemacht worden, so der Präsident der „Renommierten Weingüter Burgenland“, Kurt Feiler. Durch den extremen Frost habe es deutliche Ausfälle bei der Erntemenge gegeben, die Qualität der Trauben sei aber „super“ gewesen. „Die Weißweine überzeugen heute schon, die Rotweine brauchen noch ein bisschen, werden aber wahrscheinlich zu den besten gehören, die wir je produziert haben“, so Feiler.

ORF

Moderate Preiserhöhungen

Durch den Ernteausfall werde es zu moderaten Preissteigerungen kommen, so Feiler: „Ganz große Sprünge werden nicht zu erwarten sein, der Konsument braucht keine Sorgen zu haben, dass der Wein jetzt doppelt so teuer wird.“

ORF

Der Verein „Renommierte Weingüter Burgenland‟ ist ein Zusammenschluss von 13 burgenländischen Top-Winzern, die sich dem qualitätsorientierten Weinbau verschrieben haben. Gemeinsam bewirtschaften die „Renommierten Weingüter“ 370 Hektar Weingärten und beschäftigen 110 Mitarbeiter. Produziert werden pro Jahr mehr als zwei Millionen Flaschen. Der Exportanteil liegt bei knapp 30 Prozent. Der Jahresumsatz beträgt rund 20 Millionen Euro.