18.600 Burgenländer beziehen Pflegegeld

Heute ist der internationale „Tag der Pflege“. Die Lebenserwartung steigt und damit auch die Anzahl der pflege- und betreuungsbedürftigen Menschen. Derzeit beziehen im Burgenland 18.600 Personen Pflegegeld.

Das Burgenland ist mit 43 Pflegeheimen gut versorgt, am Freitagnachmittag wird in Großpetersdorf ein weiteres Pflegekompetenzzentrum des Arbeiter-Samariter-Bundes eröffnet. Landesweit stehen in den Pflegeheimen 2.160 Betten zur Verfügung. Zusätzlich werden derzeit 2.065 Personen von einer 24-Stunden-Pflegekraft betreut.

Druck im Pflegebereich steigt

Laut Volksanwaltschaft wird in den burgenländischen Pflegeeinrichtungen gute Arbeit geleistet - mehr dazu in Gutes Zeugnis für Pflegeheime. Dennoch sind einige Betreiber von Pflegeeinrichtungen besorgt, vor allem was die Zukunft anbelangt. Laut dem Roten Kreuz erhöhte sich in den vergangenen Jahren der Druck in der Pflege und Betreuung aufgrund zunehmender Ökonomisierung und Sparpolitik auf alle Beteiligten.

5.600 Menschen arbeiten im Pflegebereich

Das Österreichische Hilfswerk fordert bundesweit einheitliche Qualitätsstandards, insbesondere beim Personalschlüssel. Denn die Anzahl der Pflegekräfte in Relation zu den Betreuten habe nicht nur Einfluss auf die Qualität, sondern auch auf die Arbeitsbedingungen des Pflegepersonals, heißt es. Im Burgenland sind rund 5.600 Menschen in Pflegeberufen tätig.