KRAGES: Auch Chef-Jurist reicht Klage ein

Der entlassene Leiter der Rechtsabteilung der KRAGES, Yalcin Duran, hat am Donnerstag beim Arbeits- und Sozialgericht am Landesgericht Wiener Neustadt Klage gegen seinen früheren Arbeitgeber eingebracht.

Laut Klageschrift beläuft sich der Gesamtstreitwert auf über 90.000 Euro. Gemäß der Klageschrift habe Duran „kein Verhalten gesetzt, das eine Entlassung gerechtfertigt hätte“. Aber der Chefjurist sei Anfang April von einem der Rechtsanwälte des Landes mit den Worten „Wissen Sie was? Sie sind hiermit entlassen“ gekündigt worden. Der Vorfall soll sich beim Haus des früheren KRAGES-Geschäftsführers Rene Schnedl - der ebenfalls entlassen wurde - abgespielt haben - mehr dazu in Schnedl-Entlassung sorgt für Polizeieinsatz.

In einem Schreiben sei dann die „aus wichtigem Grund“ ausgesprochene Entlassung bestätigt worden, heißt es in der Klageschrift. Konkrete Entlassungsgründe seien nicht genannt worden. Auch Schnedl reichte bereits eine Klage wegen seiner Entlassung ein - mehr dazu in KRAGES: Schnedl brachte Klage ein.