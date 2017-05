Tanztalent aus Pinkafeld

Sie ist 20 Jahre alt, hat aber schon mehr als zehn Jahre Bühnenerfahrung: Die Pinkafelder Tänzerin Laureen Drexler wurde von der Choreografin Liz King entdeckt. Derzeit ist sie bei den Burgenländischen Tanztagen im OHO in Oberwart zu sehen.

Schon im Alter von drei Jahren entdeckte Drexler ihre Liebe zum Tanz. Ihren ersten Unterricht nahm sie bei der „Musical & Stage Dance Company“ in Pinkafeld. Das sei der Punkt gewesen, an dem sie zum ersten Mal auf der Bühne gestanden sei und bemerkt habe, dass sie so viel Energie und Spaß am Tanzen habe und sich dabei im positiven Sinne komplett aufgewühlt fühle. Für sie stand damit fest: „Ich muss auf der Bühne bleiben.“

Laureen bei den Proben für die Tanztage Am Samstag tritt Laureen Drexler bei den Burgenländischen Tanztagen im OHO auf.

Von Liz King entdeckt

Im Alter von 13 Jahren wurde Drexler von der ehemaligen Profitänzerin Liz King entdeckt, die ihr einige Jahre Privatunterricht gab. Seither hat sich viel getan: Die Pinkafelderin steht kurz vor dem Abschluss ihres Tanz-Studiums an der Universität Wien für Musik und Kunst. Sie sei sehr stolz auf Laureen und glücklich, sagte King: „Unsere kleine Burgenländerin ist jetzt im internationalen Forum.“

ORF

„Fühle mich einfach frei“

Tanzen ist für Laureen ein wichtiges Ventil in ihrem Leben: „Es öffnet einfach mich selber, ich kann emotional sein, mich von der Musik inspirieren lassen - ich liebe die Musik, habe auch Klavierunterricht genommen und ich fühle mich einfach frei.“ Der Traum der jungen Tänzerin ist es, in einer Company fix aufgenommen zu werden und auch im Ausland Erfahrungen zu sammeln.