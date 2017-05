Kern hält Neuwahl für nicht sinnvoll

Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) hat heute am Rande eines Schulbesuchs in Mattersburg gesagt, dass die Bundesregierung weiterarbeiten solle und er es nicht für sinnvoll halte, über eine Neuwahl öffentlich zu mutmaßen.

Er sehe kein einziges Problem, dass durch eine Neuwahl in Österreich gelöst werden könne, sagte Kern bei einem gemeinsamen Besuch mit Bildungsministerin Sonja Hammerschmid (SPÖ) in der Neuen Mittelschule Mattersburg. „Es wird keine Verkäuferin einen Euro mehr verdienen, es wird kein Arbeitsloser einen Job mehr bekommen, es wird kein Kind eine bessere Schule bekommen, sondern jetzt geht es darum, nicht aus den Augen zu verlieren, was die Menschen in Österreich erwarten und das heißt, die Zukunftsfragen konsequent anzupacken“, so Kern einen Tag dem Rücktritt von Vizekanzler Reinhold Mitterlehner (ÖVP). Da habe man noch viel Potenzial.

„Wenn die Führungsfrage in der ÖVP geklärt ist, erwarte ich mir hier auch, dass wir mit den neuen Partner und den neuen Leuten an der Spitze schneller vorankommen werden“, so der Bundeskanzler.

