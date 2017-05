Der Ehemann als Lehrling

Im Burgenland gibt es aktuell 64 Frisörlehrlinge, die meisten von ihnen sind junge Frauen. Einer der männlichen Frisörlehrlinge sticht hervor: Markus Pichlhofer aus Mannersdorf an der Rabnitz ist bereits 38 Jahre alt und geht bei der eigenen Ehefrau in die Lehre.

Haare waschen, föhnen und tönen - das ist die neue Berufswelt des 38-jährigen Markus Pichlhofer. Im März unterzeichnete der gelernte Schlosser seinen Lehrvertrag und zwar ausgerechnet bei seiner Angetrauten, mit der er seit 21 Jahren zusammen ist und zwei Söhne hat.

Neuanfang nach Jobverlust

„Meine Frau ist schon seit 25 Jahren Frisörin und ich habe immer spaßeshalber zu meinen Kollegen gesagt, wenn sie mich in der Firma nicht behalten oder wenn die Firma in Konkurs geht, gehe ich zu meiner Frau arbeiten“, so Markus Pichlhofer. Dann wurde sein Arbeitgeber tatsächlich insolvent und der Schlossermeister und Lagerleiter stand plötzlich ohne Job da. In Ehefrau Christa fand er seine neue Meisterin.

Einen Lehrling hat sie schon erfolgreich ausgebildet, bei ihrem Ehemann sollte ihr das auch gelingen. „Einem 15-Jährigen muss man jeden Handgriff sagen - und das ist das ist das Tolle, bei ihm brauche ich das nicht, er sieht die Arbeit. Das ist Spitze, besser geht es nicht“, so Christa Pichlhofer. Man sehe sich nicht als Chefin und Lehrling, das sei einfach ein Miteinander. Markus will sich auf Bärte spezialisieren, quasi der Barbier von Mannersdorf werden, und nach Ende seiner Lehrzeit wollen die beiden einen gemeinsamen Salon eröffnen - dann als Chefin und Chef.