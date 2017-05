Zwei Werfergranaten in Weingarten gefunden

Ein Landwirt hat am Mittwoch in Gols (Bezirk Neusiedl am See) zwei Werfergranaten in seinem Weingarten gefunden. Der Entminungsdienst sorgte für die fachgerechte Entsorgung der Kriegsrelikte.

Der 68-Jährige alarmierte die Polizei, welche das Areal absicherte, teilte die Landespolizeidirektion Burgenland mit. Die Kriegsrelikte wurden vom Entminungsdienst sichergestellt und vernichtet.

Landespolizeidirektion Burgenland

Der Finder hatte laut Polizei angegeben, die beiden etwa acht Zentimeter langen Granaten frei auf dem Erdreich liegend vorgefunden zu haben. Es war nicht der erste derartige Fund diese Woche im Burgenland, erst am Dienstag wurde eine Granate in Siget in der Wart entdeckt - mehr dazu in Granate bei Baggerarbeiten gefunden.