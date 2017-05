Burgenland zu Gast in Linz

Das Burgenland wird sich von 18. bis 20. Mai mitten im Zentrum von Linz präsentieren. 62 Stände aus den Bereichen Tourismus, Kulinarik und Kultur sollen Werbung für den Standort Burgenland machen.

Der Schritt nach Oberösterreich zu gehen, sei aus mehrfacher Sicht sinnvoll, sagte Tourismuslandesrat Alexander Petschnig (FPÖ). Oberösterreich sei der viertwichtigste Markt für den Burgenland Tourismus, auf Gäste aus Oberösterreich seien im Vorjahr zehn Prozent aller Nächtigungen im Burgenland entfallen.

ORF

Mit der Präsentation in der Linzer Innenstadt sollen diese Zahlen noch weiter verbessert werden, sagte Petschnig. Das Ganze werde direkt in der Landstraße stattfinden. Das sei eine der stärksten Einkaufsstraßen in Österreich und sie werde praktisch zu einer Ausstellungsfläche für das Burgenland mit all seinen Facetten und Attraktionen. Petschnig rechnet mit 300.000 Besuchern.

Wein und Kulinarik

Mit dabei seien 62 Betriebe und Institutionen, darunter 28 Tourismuseinrichtungen und 27 Winzer, sagte Agrarlandesrätin Verena Dunst (SPÖ). Man freue sich natürlich auch, dort Produkte wie die Wiesener Aromaerdbeere, Paradeiser und die typisch burgenländische Weidegans und vieles andere mehr präsentieren zu dürfen.

Linzer schätzen den Genuss

Die Linzer seien genussfreudige Menschen, sagte der Tourismusdirektor von Linz, Georg Steiner: „Die mögen das, die schätzen das. Und das gehört auch zur Lebenskunst dazu, dass man offen ist für solche Aktivitäten.“ Die Erwartungshaltung der Linzer an die Burgenländer sei sehr hoch, so der Obmann des Linzer Cityrings, Werner Prödl. Das merke er daran, dass ihn schon jetzt Leute auf der Straße danach fragen würden, wann denn die Burgenländer kämen.