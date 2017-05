30 Jahre Erasmus: Auch viele Burgenländer dabei

Mit neun Millionen Teilnehmerinnen und Teilnehmern seit 1987 ist das europäische Bildungs-Austauschprogramm Erasmus eines der erfolgreichsten internationalen Projekte. Auch viele Burgenländerinnen und Burgenländer sammelten damit Erfahrungen im Ausland.

Österreich nimmt seit 1992 am Erasmus-Programm teil. Seit damals haben rund 240.000 Österreicherinnen und Österreicher das internationale Bildungsaustausch-Projekt in Anspruch genommen, viele aus dem Burgenland, darunter auch der amtierende Landesschulratspräsident Heinz Josef Zitz oder der Vorstand der burgenländischen Forschungsgesellschaft Alfred Lang.

Erasmus+ auch für Lehrlinge

Am häufigsten gehen Studentinnen und Studenten ins Ausland, österreichweit sind es heuer rund 8.500. Aber auch Lehrlinge, Schüler und Erwachsene nutzen die Möglichkeit, Erfahrungen im Ausland zu sammeln. Seit dem Jahr 2014 läuft dieser internationale Bildungsaustausch unter dem Namen Erasmus+. An diesem Programm beteiligte sich das Burgenland in den vergangenen Jahren überdurchschnittlich: Insgesamt 647 Burgenländerinnen und Burgenländer nutzten seither die Gelegenheit des länderübergreifenden Bildungsaustauschs. Zudem wurden 39 Projekte mit internationalen Partnereinrichtungen umgesetzt. Das Programm Erasmus+ läuft noch bis zum Jahr 2020.

