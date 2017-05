Steiner akzeptiert Mitterlehners Schritt

Nach dem Rücktritt von ÖVP-Bundesparteiobmann Reinhold Mitterlehner sagt der burgenländische ÖVP-Chef Thomas Steiner, dass er diesen Schritt akzeptiere. Verständnis für Mitterlehners Entscheidung kommt von den anderen Parteien.

„Es ist eine persönliche Entscheidung des Bundesparteiobmannes“, sagte Steiner in einer Aussendung - mehr dazu in Steiner akzeptiert Mitterlehners Schritt. Es sei kein Geheimnis, dass die ÖVP Burgenland immer für einen neuen Weg und eine neue Politik eingestanden sei. Diesen Weg müsse auch die Bundespartei einschlagen. „Im Bundesparteivorstand am Wochenende werden die Details der Übergabe geklärt“, so Steiner weiter.

Den Rücktritt Mitterlehners sieht der burgenländische ÖVP-Chef als Konsequenz der „Sticheleien“ seitens der SPÖ. Die SPÖ sei auf Wahlkampf eingestellt und habe seit Jahresbeginn ständig gestichelt, sagte Steiner. Es sei „nicht unrealistisch", dass sich dies weiter verstärken würde und eine Neuwahl die Folge sein könnte. Es gelte nun,"alle Sticheleien von der SPÖ zu beenden und mit aller Kraft auf Bundesebene Rot-Blau zu verhindern.“

Niessl: Mitterlehner von ÖVP ständig kritisiert

SPÖ-Landesparteichef Hans Niessl zeigte am Mittwochnachmittag Verständnis für den Rücktritt Mitterlehners. Wenn man ständig aus den eigenen Reihen kritisiert werde, wenn offensichtlich Strategie - auch im Hintergrund mit dem Außenminister Sebastian Kurz - geführt werde, dann sei das eine logische Folge, dass man das irgendwann einmal auch satt habe. Er glaube, dass Kurz und seine Verbündeten, den Vizekanzler, der sich um eine gute Politik bemüht habe, zu Unrecht kritisiert hätten, so Niessl.

Der Landeshauptmann erwartet sich von Kurz, dass dieser jetzt Verantwortung übernehmen und als Vizekanzler gemeinsam mit Bundeskanzler Kern weiter erfolgreich in der Koalition für Österreich arbeiten werde.

Grüne: Mitterlehners Schritt nachvollziehbar

Bei der ÖVP setze sich Schlagzeilenpolitk gegenüber Sachpolitik durch und das sei bedauerlich, meinte die Landessprecherin der Grünen, Regina Petrik, in einer ersten Reaktion. Mit Sebastian Kurz und Wolfgang Sobotka gebe es in der ÖVP zwei Minister, die um sehr viel Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit buhlten, dass das einem Parteichef irgendwann nicht mehr passe, sei nachvollziehbar.

Jetzt sei abzuwarten, ob sich die ÖVP weiter in Richtung Rechtspopulismus - wie von Kurz angefangen und von Sobotka unterstützt - entwickle, oder ob es einen größeren Klärungsprozess in der ÖVP geben werde.