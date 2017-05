Granate bei Baggerarbeiten gefunden

Ein Baggerfahrer einer Erdbewegungsfirma hat am Dienstagnachmittag in Siget in der Wart (Bezirk Oberwart) eine Granate gefunden. Der Entminungsdienst wurde alarmiert.

Der Entminungsdienst transportierte das rund 30 Zentimeter lange Kriegsrelikt ab und übernahm die fachgerechte Entsorgung.

Landespolizeidirektion Burgenland

Der Baggerfahrer gab an, die Granate im Zuge seiner Arbeiten in der unmittelbaren Nähe einer Gemeindestraße entdeckt zu haben. Eine Gefährdung für Personen oder Umwelt habe laut Polizei nicht vorgelegen.