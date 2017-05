Neuerlicher Kampf gegen Frost

Im Burgenland - vor allem im Bezirk Neusiedl am See - haben einige Weinbauern am Mittwoch in den frühen Morgenstunden wieder versucht, ihre Weingärten durch das Anzünden von Strohballen vor Frost zu schützen.

Laut Auskunft einiger Weinbauern betrug die Blatttemperatur um 6.00 Uhr knapp minus drei Grad.

Frosträuchern in Jois

Das sogenannte Frosträuchern vor rund drei Wochen hat laut Landwirtschaftskammer dort, wo es kollektiv gemacht wurde und die Temperaturen nur leicht im Minusbereich waren, großteils geholfen.

