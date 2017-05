Ärzte wählen Kammerpräsidenten

Nachdem die burgenländischen Ärztinnen und Ärzte Ende März ihre Kammervertreter gewählt haben, konstituiert sich am Mittwoch die Ärztekammer-Vollversammlung. Dabei wird auch der Ärztekammerpräsident gewählt.

33 Mandatare aus insgesamt vier Listen sind in der Ärztekammer-Vollversammlung vertreten. Sie setzt sich aus der Kurie der angestellten und der Kurie der niedergelassenen Ärzte zusammen. Der amtierende Präsident Michael Lang kandidierte mit seiner „Liste der angestellten Ärzte und Spitalsärzte“ nur in einer Kurie und errang 15 Mandate.

Lang auf Hilfe anderer Listen angewiesen

Damit ist seine Liste die stärkste in der Vollversammlung und er hat auch gute Chancen wieder zum Präsidenten gewählt zu werden. Doch er ist dazu auf die Hilfe von anderen Listen in der Vollversammlung angewiesen. Denn für seine Wahl braucht Lang die so genannte „doppelte Mehrheit“: Nämlich die absolute Mehrheit in der Vollversammlung und zusätzlich auch 25 Prozent der Stimmen aus der Kurie der niedergelassenen Ärzte. In dieser Kurie ist seine Liste eben nicht vertreten.

ORF

Wahlvorschläge können noch in der Sitzung, die am Mittwoch um 16.00 Uhr beginnt, eingebracht werden. Neben dem Präsidenten werden auch die anderen Vorstandsmitglieder gewählt.

Link: