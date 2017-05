Illegaler Sondermüll in Bruckneudorf

Der Polizei ermittelt in Bruckneudorf (Bezirk Neusiedl See) nachdem Unbekannte in der Nähe des Truppenübungsplatzes illegal Sondermüll entsorgt haben. Es handelt sich dabei vor allem um alte Batterien und Akkus.

Die Polizisten entdeckten die Batterien nach einer Anzeige etwa 100 Meter neben der Kaisersteinbrucher Straße (L 311) in der Nähe des Truppenübungsplatzes. Da zunächst eine Gefährdung der Umwelt bestand, wurden speziell ausgebildete „Umweltpolizisten“ hinzugezogen, berichtete die Landespolizeidirektion am Dienstag.

Diese brachten eine Anzeige bei der Bezirksverwaltungsbehörde ein und nahmen die Entsorgung des Sondermülls vor. Die Polizei Parndorf ermittelt nun und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Insgesamt gibt es im Burgenland 33 „Umweltpolizisten“. Neben den üblichen Umweltstraftaten wie Boden-, Wasser- und Luftverunreinigung werden die Spezialisten unter anderem bei Gefährdung durch Kernenergie, illegaler Müllverschiebung und illegalen Deponien oder bei Delikten nach dem Artenschutzgesetz tätig.