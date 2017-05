Burgenländische Genussschau in Wien

Im ersten Wiener Gemeindebezirk läuft derzeit wieder das bereits traditionelle burgenländische Kultinarium. Es handelt sich um eine Art Leistungsschau burgenländischer Genussanbieter.

Uhudler, Grammelpogatscherl, burgenländisches Bier und vieles mehr - das kulinarische Burgenland präsentiert sich in dieser konzentrierten Form bereits zum 15. Mal Am Hof in Wien. Die offizielle Eröffnungsfeier fand Montagabend statt, die Veranstaltung dauert bis Mittwoch.

Man rechne mit bis zu 5.000 Besuchern pro Tag, sagte Veranstalter Klaus Glavanics Montagabend bei der Eröffnung. Die Gäste kommen laut Glavanics nicht nur aus Wien, auch ausländische Touristen machen alljährlich einen Teil der Besucher aus.

