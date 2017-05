Auto überschlagen - Frau verletzt

Eine Verletzte hat es am Montagvormittag bei einem Verkehrsunfall im Südburgenland gegeben. Laut Landessicherheitszentrale hat sich in Burg im Bezirk Oberwart eine Frau mit einem Auto überschlagen und dabei verletzt.

Der Unfall ereignete sich laut Landessicherheitszentrale Burgenland kurz vor 11.15 Uhr am Montagvormittag. Eine 54-jährige ungarische Staatsbürgerin fuhr mit ihrem Pkw auf der B56 von Schandorf kommen in Richtung Burg (Bezirk Oberwart). Aus bisher unbekannter Ursache kam sie auf das rechte Straßenbankett, verriss ihr Fahrzeug, querte die Straße und fuhr in den angrenzenden Acker.

Dort überschlug sich das Fahrzeug mehrmals und kam auf der linken Fahrzeugseite zum Liegen.

ORF/Watzek

ORF/Watzek

Die Frau musste von den Feuerwehren Burg und Schachendorf aus dem Fahrzeug befreit werden. Nach der Versorgung durch eine Notärztin wurde sie mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Krankenhaus Oberwart gebracht. Am Unfallort waren die Feuerwehren, Rettung, Notarzt und Polizei im Einsatz.